È italiano il segreto dell'eco-packaging per gli alimenti (di G. Lonardi) (Di venerdì 11 dicembre 2020) (di Giorgio Lonardi) È tutta italiana la carica al pack compostabile. Ovvero la ricerca di quello che per alcuni è il Santo Graal dell'ambientalismo domestico: l'imballo che puoi buttare nell'umido senza sensi di colpa, residui di cibo compresi. Da ieri, infatti, ci sono ufficialmente due cordate di imprenditori che hanno lanciato prodotti diversi fra loro, e quindi non in concorrenza, ma che si ripromettono lo stesso obiettivo: espellere la plastica dai nostri frigoriferi. Entrambe le formazioni hanno due giocatori in comune: la Novamont produttrice del film flessibile in bioplastica Mater Bi, guidata dall'amministratore delegato Catia Bastioli, e la Ticinoplast in grado di estrudere quello stesso film. L'ultima squadra in ordine di tempo è scesa in campo ufficialmente l'11 dicembre puntando sul mercato dei contenitori flessibili, buoni ad esempio per le minestre e ...

