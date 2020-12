“È finito in ospedale”. Striscia la notizia, Valerio Staffelli e il tapiro a Roberto Bolle. Ma succede l’impensabile (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caos durante la consegna del tapiro d’Oro a Roberto Bolle: Valerio Staffelli, stavolta, non è riuscito nell’impresa e anzi è finito in ospedale, al pronto soccorso del Gaetano Pini di Milano, trasportato da una ambulanza. L’incidente, che non ha avuto gravi conseguenze fisiche – il giornalista è stato trasferito nella struttura sanitaria in codice giallo -, pare che sia avvenuto dopo che il celebre danzatore ha tentato in tutti i modi di dribblare il blitz di Staffelli che, da quanto reso noto dal sito di Striscia, si è ritrovato con un piede schiacciato da un taxi su cui ci sarebbe stato l’étoile. Ma perché Staffelli ha voluto recapitare il tapiro a Bolle? Presto detto: il 7 dicembre è stato mandato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caos durante la consegna deld’Oro a, stavolta, non è riuscito nell’impresa e anzi èin ospedale, al pronto soccorso del Gaetano Pini di Milano, trasportato da una ambulanza. L’incidente, che non ha avuto gravi conseguenze fisiche – il giornalista è stato trasferito nella struttura sanitaria in codice giallo -, pare che sia avvenuto dopo che il celebre danzatore ha tentato in tutti i modi di dribblare il blitz diche, da quanto reso noto dal sito di, si è ritrovato con un piede schiacciato da un taxi su cui ci sarebbe stato l’étoile. Ma perchéha voluto recapitare il? Presto detto: il 7 dicembre è stato mandato ...

blumirtilllo : l amico è finito all ospedale .. - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D'ORO A BOLLE - RobertoZucchi11 : STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D'ORO A BOLLE - Luca_zone : RT @Striscia: Il nostro inviato @VStaffelli è finito all'ospedale: ecco cosa è successo - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: STAFFELLI È FINITO IN OSPEDALE DOPO AVER PROVATO A CONSEGNARE IL TAPIRO D'ORO A BOLLE -

