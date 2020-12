Dybala Juventus, rinnovo o addio? Il nodo sul futuro della Joya (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dybala Juventus – La situazione relativa al prolungamento di Paulo Dybala resta appesa a un filo: c’è ancora molta distanza tra domanda ed offerta. A tenere banco in casa Juventus nelle ultime è sicuramente il caso relativo a Paulo Dybala. Il fantasista argentino, autore di prestazioni sin qui poco esaltanti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Dybala Juventus, le ultimissime sul rinnovo A nulla sono valsi i tentativi di mediazione del suo entourage Jorge Antun, che in più di una circostanza ha cercato di tessere la tela con i vertici dirigenziali bianconeri, senza però riuscire a trovare la fatidica fumata bianca.La richiesta della Joya è ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 dicembre 2020)– La situazione relativa al prolungamento di Pauloresta appesa a un filo: c’è ancora molta distanza tra domanda ed offerta. A tenere banco in casanelle ultime è sicuramente il caso relativo a Paulo. Il fantasista argentino, autore di prestazioni sin qui poco esaltanti, non ha ancora trovato l’accordo per ildel suo contratto in scadenza nel 2022., le ultimissime sulA nulla sono valsi i tentativi di mediazione del suo entourage Jorge Antun, che in più di una circostanza ha cercato di tessere la tela con i vertici dirigenziali bianconeri, senza però riuscire a trovare la fatidica fumata bianca.La richiestaè ...

