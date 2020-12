Dpcm Natale, le novità nelle FAQ del governo: ecco cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'esecutivo risponde ad alcune delle domande più comuni, chiarendo diversi aspetti del decreto legge e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che hanno fissato le regole in vigore durante le festività per contrastare la diffusione del coronavirus. Ma è braccio di ferro all'interno della maggioranza sugli spostamenti fra comuni nei giorni festivi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 dicembre 2020) L'esecutivo risponde ad alcune delle domande più comuni, chiarendo diversi aspetti del decreto legge e del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che hanno fissato le regole in vigore durante le festività per contrastare la diffusione del coronavirus. Ma è braccio di ferro all'interno della maggioranza sugli spostamenti fra comuni nei giorni festivi

ItaliaViva : Riteniamo necessario correggere alcune storture del Dpcm di Natale: gli spostamenti fra Comuni devono essere garant… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - SeratEnrico : RT @tempoweb: ? #Conte condona solo il suocero ? Troppo lunga l'attesa, nel #Lazio la Tac non si può prenotare ? '#Natale con i tuoi' non s… - leoberthi : RT @ChiodiDonatella: 'A #NATALE #PERMETTIAMO AI CITTADINI DI SPOSTARSI TRA #COMUNI': #DIMAIO SE NE ESCE COME I DOLORI SUL #DPCM Dolori #re… -