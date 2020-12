Donazioni con bonifico: vanno dichiarate al Fisco? Ecco come capirlo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Varie volte ci siamo soffermati sul tema delle Donazioni, ossia uno degli istituti del diritto civile di più larga applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo la considerare le Donazioni da un particolare punto di vista, quello fiscale. In buona sostanza la domanda è la seguente: qual è la tassazione da far valere nei confronti degli atti di liberalità che assumono la forma del bonifico bancario o postale tra membri della stessa famiglia o verso un conoscente? Cerchiamo di capirlo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul concetto di donazione, come si fa e perchè, clicca qui. Donazioni dirette e tassazione: come funziona? Il punto insomma è capire se e quando i versamenti di denaro su c/c, eseguiti per spirito ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 11 dicembre 2020) Varie volte ci siamo soffermati sul tema delle, ossia uno degli istituti del diritto civile di più larga applicazione pratica. Qui di seguito vogliamo la considerare leda un particolare punto di vista, quello fiscale. In buona sostanza la domanda è la seguente: qual è la tassazione da far valere nei confronti degli atti di liberalità che assumono la forma delbancario o postale tra membri della stessa famiglia o verso un conoscente? Cerchiamo di. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul concetto di donazione,si fa e perchè, clicca qui.dirette e tassazione:funziona? Il punto insomma è capire se e quando i versamenti di denaro su c/c, eseguiti per spirito ...

