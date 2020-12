Dominik Paris torna sulle piste: "Il mio obiettivo sono i Mondiali di Cortina" (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Mi sento molto bene, sono pronto ad iniziare poi vedremo cosa accadrà durante la stagione ma l'obiettivo è arrivare al top della condizione ai Mondiali di Cortina". Così all'AGI, Dominik Paris, uno dei grandi big di tutto il Circo bianco nelle discipline veloci che questo fine settimana tornerà alle gare dopo quasi 11 mesi di assenza causa infortunio. Il 'rocker delle nevi' - è nota la sua passione per la musica, è batterista di un gruppo - vincitore di 18 gare di Coppa del mondo tra supergigante e discesa, sabato e domenica sulle nevi francesi della Val d'Isere è senza dubbio lo sciatore più atteso al maschile. Al femminile, sempre in Francia, ma a Courchevel dovrebbe tornare in gara, in gigante, la 25enne stella americana Mikaela Shiffrin. ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - "Mi sento molto bene,pronto ad iniziare poi vedremo cosa accadrà durante la stagione ma l'è arrivare al top della condizione aidi". Così all'AGI,, uno dei grandi big di tutto il Circo bianco nelle discipline veloci che questo fine settimana tornerà alle gare dopo quasi 11 mesi di assenza causa infortunio. Il 'rocker delle nevi' - è nota la sua passione per la musica, è batterista di un gruppo - vincitore di 18 gare di Coppa del mondo tra supergigante e discesa, sabato e domenicanevi francesi della Val d'Isere è senza dubbio lo sciatore più atteso al maschile. Al femminile, sempre in Francia, ma a Courchevel dovrebbere in gara, in gigante, la 25enne stella americana Mikaela Shiffrin. ...

Lo sciatore altoatesino sabato e domenica gareggerà sulle nevi francesi della Val d'Isere dopo quasi 11 mesi di assenza causa infortunio ...

LIVE Sci alpino, Ultima prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee per la gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda, ed ultima, prova della discesa libera della Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si entra ne ...

