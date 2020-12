Domenech | ct della Francia nel 2006 | potrebbe allenare la Serbia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tutti gli italiani ricordano Raymond, commissario tecnicoai Mondiali delche si arrese ai rigori proprio all’Italia. Ebbene, l’ex ct dei Bleustornare in panchina, sempre alla guida di una nazionale come lui stesso ha ammesso a Vecernje Novosti. Sono stato contattato dalla, mi è stato chiesto se fossi interessato all’incarico e ho detto di sì. Il livellonazionale è alto, c’è molto potenziale per fare qualcosa di interessante. Ora attendo una risposta dalla federazione. Mi sono già fatto un’idea di quello che posso fare, altrimenti non avrei accettato la proposta., 68 anni, non allena dal 2010, quando dopo sei anni lasciò la nazionale francese. L'articolo ilNapolista.