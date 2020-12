Doctor Strange 2: il ritorno di Rachel McAdams e novità sul multiverso Marvel (Di venerdì 11 dicembre 2020) novità in arrivo su Doctor Strange 2: Rachel McAdams tornerà, infatti, a indossare i panni della dolce dottoressa Christine Palmer nel secondo capitolo del film appartenente al MCU. Sale a bordo anche Xochitl Gomez, nelle vesti di America Chavez. Leggi su nospoiler (Di venerdì 11 dicembre 2020)in arrivo su2:tornerà, infatti, a indossare i panni della dolce dottoressa Christine Palmer nel secondo capitolo del film appartenente al MCU. Sale a bordo anche Xochitl Gomez, nelle vesti di America Chavez.

IndieCappato : @ilnorge Su BW ne sai più di me. Non ho capito molto chi siano tutti i personaggi in gioco. Fomento per Thor, Secre… - kimmanuela : @quiasiaa sono tutti collegati tra loro. cioè hai dei buchi di trama enormi... Doctor Strange e Antman 1 e 2 sono i… - miyiboeol : Sono quasi alla fine di doctor strange ???????????? non voglioooooooo SENKUUUUU - juenenfeu : Doctor Strange in the Multiverse of Madness: FELICISSIMA che abbiano ufficializzato la presenza di America Chavez.… - Gingy7891 : RT @marvelcinemaita: Spider-Man 3 sarà collegato direttamente a WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness -