Dl Ristori | al via seduta commissioni al Senato Atteso voto nella notte

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Votazioni a oltranza per consentire di chiudere l’esame del provvedimentoe confermare l’approdo in Aula lunedì. Con oltre 9 ore di ritardo è cominciata, poco dopo le 21,30 ladelleBilancio e Finanze delsugli emendamenti al Dl, che comprende anche il bis, il ter e il quater. I lavori sono slittati per tutta la giornata, in attesa del pacchetto definitivo di modifiche da introdurre nel provvedimento frutto dell’intesa tra maggioranza e opposizione. Da quanto si apprende maggioranza e opposizione avrebbero raggiunto l’accordo su una settantina di emendamenti, tra cui l’incremento delle risorse da destinare al trasporto pubblico locale e alle regioni, e l’estensione della golden power fino a giugno del prossimo anno. Fra i temi ...