Disney, Star Wars e Marvel tra serie tv e film: un riepilogo dell'Investor Day 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Disney Investor Day 2020 ha portato con sé grandi annunci su film, serie tv, dal mondo Marvel e quello Star Wars, ma non solo, che hanno sconvolto (positivamente) i fan di tutto il mondo: vediamoli tutti insieme. Il 10 dicembre 2020 si è tenuto l'Investor Day della Disney, occasione che è servita non solo per tenere aggiornati gli investitori, come si evince dal titolo, ma anche per rendere noti i futuri progetti delle varie divisioni della compagnia e aree tematiche, come Marvel, Star Wars e Pixar. In apertura di serata è stata presentata Star, una sottosezione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) IlDayha portato con sé grandi annunci sutv, dal mondoe quello, ma non solo, che hanno sconvolto (positivamente) i fan di tutto il mondo: vediamoli tutti insieme. Il 10 dicembresi è tenuto l'Day, occasione che è servita non solo per tenere aggiornati gli investitori, come si evince dal titolo, ma anche per rendere noti i futuri progettie varie divisionia compagnia e aree tematiche, comee Pixar. In apertura di serata è stata presentata, una sottosezione di ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney, Star Wars e Marvel tra serie tv e film: un riepilogo dell'Investor Day 2020… - fainformazione : Da Star Wars ad Alien, nei piani di Disney per il futuro manca l'originalità (Investor Day 2020) Dopo l’Investor D… - fainfocultura : Da Star Wars ad Alien, nei piani di Disney per il futuro manca l'originalità (Investor Day 2020) Dopo l’Investor D… - hackneywick : RT @repubblica: Disney svela il dream team, da Pinocchio a Star Wars, Indiana Jones e le serie Marvel - NerdPool_IT : L'universo di Star Wars si arricchirà di due serie animate in uscita nei prossimi anni su Disney+. -