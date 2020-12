Disney Star, arriva il nuovo servizio streaming rivolto agli adulti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Star, Disney+ Non solo bambini e famiglie. Disney estende la propria offerta in streaming anche ad una programmazione più adulta, con un nuovo aggregatore di contenuti ormai prossimo al lancio. Il servizio nuovo di zecca si chiamerà Star: in alcuni mercati internazionali (tra cui quello europeo) verrà incluso nell’offerta Disney+, mentre in America Latina arriverà come servizio di streaming separato, con il nome Star+. Il debutto del brand è previsto per l’inizio del nuovo anno. Del progetto Star, già anticipato nei mesi scorsi dalla multinazionale dell’animazione, si è parlato ieri nel corso dell’Investor Day 2020, evento in cui la Walt ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 dicembre 2020)+ Non solo bambini e famiglie.estende la propria offerta inanche ad una programmazione più adulta, con unaggregatore di contenuti ormai prossimo al lancio. Ildi zecca si chiamerà: in alcuni mercati internazionali (tra cui quello europeo) verrà incluso nell’offerta+, mentre in America Latina arriverà comediseparato, con il nome+. Il debutto del brand è previsto per l’inizio delanno. Del progetto, già anticipato nei mesi scorsi dalla multinazionale dell’animazione, si è parlato ieri nel corso dell’Investor Day 2020, evento in cui la Walt ...

GDS_it : #Disney, online superati i 137 milioni di abbonati e nel 2023 al cinema nuovo film di Star Wars… - DigiTalkPR : Disney+: a febbraio arriva Star - iamfredmosby : 10 le serie tv su #StarWars in sviluppo per @DisneyPlusIT a cominciare da #ObiWanKenobi e due spin-off di… - iamfredmosby : da febbraio in Italia arriva #Star l'espansione streaming di @DisneyPlusIT che porterà da noi #HULU… - Bigalfry : Disney ha grossi piani per il futuro -