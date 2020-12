Disney presenta il teaser di Encanto e annuncia nuove serie tra cui Baymax! e Tiana (Di venerdì 11 dicembre 2020) Disney Animation ha presentato il teaser di Encanto e annunciato le serie Baymax!, Zootopia+, Tiana, Moana e Iwájú. Disney+ potrà contare sulla presenza nel proprio catalogo di nuove serie tv animate tra cui quelle dedicate a Baymax e al mondo di Zootropolis, oltre a un progetto tratto da un fumetto africano. Walt Disney Studios ha inoltre condiviso il teaser di Encanto, film in arrivo nelle sale in autunno. Encanto trasporterà gli spettatori in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa incantata. Alla regia ci sono Byron Howard e Jared Bush, mentre Charise Castro Smith è co-regista e ha firmato la sceneggiatura. La colonna ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)Animation hato ildito le, Zootopia+,, Moana e Iwájú.+ potrà contare sulla presenza nel proprio catalogo ditv animate tra cui quelle dedicate a Baymax e al mondo di Zootropolis, oltre a un progetto tratto da un fumetto africano. WaltStudios ha inoltre condiviso ildi, film in arrivo nelle sale in autunno.trasporterà gli spettatori in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa incantata. Alla regia ci sono Byron Howard e Jared Bush, mentre Charise Castro Smith è co-regista e ha firmato la sceneggiatura. La colonna ...

