Disney guarda al futuro | 10 nuove serie Marvel e 10 serie Star Wars più Indiana Jones 5 e Star Wars Rouge Squadron

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Lalancia il guanto di sfida a Netflix e Amazon Prime Video nonostante le difficoltà di un gruppo che ha visto per la pandemia incrinarsi il dominio nel settore dei parchi a tema e la redditività delle catene dei cinema. Così in un’Investor Day 2020 digitale ha messo in campo grandi numeri, nuovi target, film etv pensate per i fan. Andiamo con ordine. Intanto il colosso di Topolino che con questa mossa spera di scacciare le voci internazionali di una possibile scalata da parte di Apple, ha reso noto che gli abbonati alla sua piattaforma sono diventati già 137 milioni e l’obiettivo è di arrivare a superare i 300 milioni entro il 2024. L’altro obiettivo che si è posta è quello di toccare gli oltre 100 titoli all’anno per+ e ideare nuovi contenuti, Pixar, ...