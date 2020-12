Discesa maschile Val d’Isere 2020 in tv: canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma della Discesa libera maschile di Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Dopo il super-G di sabato, gli atleti tornano in pista per un’altra gara di velocità. C’è attesa per gli italiani, con Dominik Paris alla prima Discesa dopo l’infortunio dello scorso inverno. La gara è in programma domenica 13 dicembre alle ore 10:30, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il programma dellaliberadi Val, valevole per la Coppa del Mondo/2021 di sci alpino. Dopo il super-G di sabato, gli atleti tornano in pista per un’altra gara di velocità. C’è attesa per gli italiani, con Dominik Paris alla primadopo l’infortunio dello scorso inverno. La gara è in programma domenica 13 dicembre alle ore 10:30, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Val d'Isère per la seconda prova: alle 10.30 l'ultimo test prima di super-g e discesa #fisalpine #AlpineSkiing #11D… - neveitalia : LIVE da Val d'Isère per la seconda prova: alle 10.30 l'ultimo test prima di super-g e discesa #fisalpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Venerdì in Val d'Isère la seconda e ultima prova verso la discesa di domenica: Paris col n° 7 #fisalpine #AlpineSkiing #10D… - neveitalia : Venerdì in Val d'Isère la seconda e ultima prova verso la discesa di domenica: Paris col n° 7 #fisalpine… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Preoccupa il meteo per la giornata di sabato: anticipato il super-g in Val d'Isère, domenica la discesa #fisalpine #AlpineS… -