Diritti umani, il dramma degli iraniani che si racconta di meno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Qualche tempo fa un'amica iraniana mi ha detto che la maggioranza dei suoi connazionali è molto meno preoccupata della sorte di Nasrin Sotoudeh, l'avvocata che in Occidente è assurta a simbolo della battaglia per il rispetto dei Diritti umani in Iran, di quanto non lo sia su come tirare avanti nella grave crisi economica seguita al ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare, o su come procurarsi quei farmaci essenziali che il Paese non può importare per effetto - indiretto - delle sanzioni che ne sono seguite. Probabilmente per molti iraniani è proprio così, mentre altri sono seriamente allarmati sia per il proprio futuro che per Sotoudeh (costretta nei giorni scorsi a rientrare in carcere, dopo un breve periodo a casa per aver contratto il Covid) e di altri detenuti politici e di coscienza.

