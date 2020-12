Diretta/ Sassuolo Benevento (risultato 1-0) video streaming tv: Haraslin espulso! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diretta Sassuolo Benevento. streaming video e tv della sfida valevole per l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)e tv della sfida valevole per l'undicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

Italia_Notizie : Diretta Sassuolo-Benevento 1-0, gol di Berardi su rigore - roronacci : #Sassuolo-Benevento 0-0, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Benevento 0-0 in diretta su - repubblica : Diretta Sassuolo-Benevento 0-0 - RedazioneFM : #SerieA: #SassuoloBenevento in diretta -