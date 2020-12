DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | FP2 in tempo reale alle 14 00

Leggi su oasport

Il programma del GP Abu(11 dicembre) – La presentazione del GP Abu– Il ritorno di Hamilton – Le dichiarazioni di Leclerc – Le dichiarazioni di Vettel RIVOLUZIONE FERRARI: L'ADDIO DI CAMILLERI, ORA ANCHE BINOTTO POTREBBE CAMBIARE RUOLO LA CRONACA DELLA FP1 MATTIA BINOTTO ASSENTE AD ABU: PERCHE'? MEKIES: "NON C'ENTRA NULLA CON CAMILLERI" RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP ABUBuongiorno e bentrovati alladelle prove libere 2 del GP di Abu, ultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Yas Marina i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Mercedes, ...