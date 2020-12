Diletta Leotta studia sul divano: fan ipnotizzati da quel dettaglio – FOTO (Di venerdì 11 dicembre 2020) Diletta Leotta si immortala in uno scatto un po’ differente, con aria da sapientona e su di un comodissimo divano: i fan notano altro Le FOTO su Instagram della giornalista DAZN lasciano sempre senza parole i propri fan. Con oltre 7 milioni di followers, la platea che gode degli scatti è vasta ed apprezza sempre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020)si immortala in uno scatto un po’ differente, con aria da sapientona e su di un comodissimo: i fan notano altro Lesu Instagram della giornalista DAZN lasciano sempre senza parole i propri fan. Con oltre 7 milioni di followers, la platea che gode degli scatti è vasta ed apprezza sempre L'articolo proviene da Inews.it.

SkalRockblock : #barbaradurso in politica non la voterò mai ! Ma se lo fà Diletta Leotta un pensierino ce lo faccio. - melgae2013 : @Djnc78 @paolaferrari_og - francesco11285 : @abcde_gio @RTonyi Diletta leotta che ha fatto? Ha chiesto si genitori di impegnarsi di più? L’hanno rifatta - tidomicilio : #Intimissimi con questa campagna pubblicitaria al femminile e solo per donne si è rifatta dalla precedente solo per… - dos_dar2 : RT @_bwbb_: Diletta Leotta -