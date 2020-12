Deutschland ’89 | La Caduta del muro venerdì 11 dicembre su Sky e Now Tv chiude la trilogia sulla Guerra Fredda

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 11 dicembre 2020)’89: Ladelsu Sky Atlantic e Now Tv da11laLa traumaticadeldi Berlino rivoluzione la vita di Martin e cambia le sorti del mondo intero, un simbolo di libertà che si ripercuote in’89 inevitabile ultimo capitolo dellatedesca di Sky (distribuita da Amazon negli USA) iniziata con’83 e proseguita con l’86.’89 arriva da11su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv (oltre che su Sky Go in mobilità) creata e prodotta da Anna Winger e ...