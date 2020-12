Deutschland 89 | da stasera su Sky Atlantic la stagione finale della serie tedesca

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 dicembre 2020)su Skyalle 21:15, e in streaming su NOW TV, arriva89,tvambientata durante la Guerra Fredda.su Skyalle 21:15, e in streaming su NOW TV, arriva89,di spionaggio ambientata in Germania durante la Guerra Fredda. 9 novembre, 1989. La caduta del muro di Berlino - data spartiacquestoria europea e mondiale - sconvolgerà il mondo di Martin Rauch, il protagonista di'89, l'atto conclusivo dell'avvincente trilogiadi spionaggio targata ...