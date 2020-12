Deutschland ’89 | conclude la trilogia di spionaggio anticipazioni e cast della serie tedesca

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 11 dicembre 2020)’89 è il terzo e conclusivo atto di un affresco complesso che mette in scena la Guerra Fredda e loin Germania. Laprende il via venerdì 11 dicembre alle 21,15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.’89 – ilI nuovi episodicreata e prodotta da Anna Winger e Jorg Winger, vincitrice di un International Emmy Award nel 2016 rappresentano il sequel di‘83 e di‘86 – vede i protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politichecaduta del muro di Berlino e il loro disperato tentativo di destreggiarsi in una realtà in cui nulla è più come prima. Jonas Nay interpreta il ruolo principale di Martin Rauch, al suo ...