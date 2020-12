Decreti Ristori verso l’ok in commissione. Negli emendamenti incentivi per ridurre gli affitti e proroga del golden power (Di venerdì 11 dicembre 2020) Via libera al decreto legge Ristori (che accorpa i quattro Decreti con questo nome) da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato venerdì sera. E approdo in aula lunedì. E’ quanto prevede l’intesa ormai vicina tra maggioranza e opposizione – che nei giorni scorsi ha fatto un pesante ostruzionismo – su una settantina di emendamenti, per accogliere richieste di entrambi gli schieramenti. Le convergenze riguardano diversi ambiti: si va da un incentivo ai proprietari di casa per ridurre il costo dell’affitto agli inquilini a una proroga dello stop al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Intanto in commissione Bilancio a Montecitorio vanno avanti i lavori sulla manovra, con la maggioranza intenzionata a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Via libera al decreto legge(che accorpa i quattrocon questo nome) da parte delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato venerdì sera. E approdo in aula lunedì. E’ quanto prevede l’intesa ormai vicina tra maggioranza e opposizione – che nei giorni scorsi ha fatto un pesante ostruzionismo – su una settantina di, per accogliere richieste di entrambi gli schieramenti. Le convergenze riguardano diversi ambiti: si va da un incentivo ai proprietari di casa peril costo dell’affitto agli inquilini a unadello stop al pagamento dell’occupazione di suolo pubblico per i tavolini all’aperto di bar e ristoranti. Intanto inBilancio a Montecitorio vanno avanti i lavori sulla manovra, con la maggioranza intenzionata a ...

