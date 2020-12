Debole il mercato americano (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,32%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 3.651 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,63%); con analoga direzione, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,5%). Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti finanziario (-1,10%), energia (-1,06%) e informatica (-0,78%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Walt Disney (+7,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -1,83%. Vendite su Goldman Sachs, che registra un ribasso dell’1,71%. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,32%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 3.651 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,63%); con analoga direzione, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,5%). Scivolano sul listinoS&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti finanziario (-1,10%), energia (-1,06%) e informatica (-0,78%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Walt Disney (+7,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su American Express, che continua la seduta con -1,83%. Vendite su Goldman Sachs, che registra un ribasso dell’1,71%. ...

Emergenza e conseguenze di lungo periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 dic - La pandemia ha messo in luce che la qualita' e l'intensita' del coordinamento delle misure anticrisi, dall ...

C’è tempo fino alla fine della settimana per un accordo con l’UE: in ballo ancora pesca e concorrenza. Sterlina sempre più debole, EUR/GBP a 0,9192, GBP/USD a 1,3181.

Emergenza e conseguenze di lungo periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 10 dic - La pandemia ha messo in luce che la qualita' e l'intensita' del coordinamento delle misure anticrisi, dall ...
C'è tempo fino alla fine della settimana per un accordo con l'UE: in ballo ancora pesca e concorrenza. Sterlina sempre più debole, EUR/GBP a 0,9192, GBP/USD a 1,3181.