De Luca: «Prepariamoci ad una battaglia per impedire il furto di risorse al sud» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale con gli aggiornamenti sul coronavirus in Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato dei fondi europei «I 209 milioni stanziati dall’Europa arrivano per recuperare il divario del sud rispetto al nord, mentre il Governo invece di dare il 66% al sud e il 34% al nord, ipotizza di fare tutto il contrario. Dobbiamo prepararci ad una battaglia per impedire che questo ennesimo furto sia perpetuato nei confronti delle regioni meridionali» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nel consueto appuntamento settimanale con gli aggiornamenti sul coronavirus in Campania, il presidente della Regione Vincenzo Deha parlato dei fondi europei «I 209 milioni stanziati dall’Europa arrivano per recuperare il divario del sud rispetto al nord, mentre il Governo invece di dare il 66% al sud e il 34% al nord, ipotizza di fare tutto il contrario. Dobbiamo prepararci ad unaperche questo ennesimosia perpetuato nei confronti delle regioni meridionali» L'articolo ilNapolista.

