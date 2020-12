De Luca ironizza su Azzolina | “Meglio di Croce e De Mauro come ministro dell’Istruzione”

luca_dream : RT @La7tv: #omnibus @borghi_claudio ironizza sull'intervista a Paola #Taverna sulla riforma del #MES: 'Purtroppo comanda lei e non Fassina.… - Chicogir : La prima in diretta/4. Sezione Rigoletto. Dopo il bel preludio di Chailly, ecco il vocione di Luca Salsi e lo squil… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca ironizza

L’ex arbitro comasco dice: “Orsato ha ammesso che tifa per il Vicenza, squadra di B, ma ora che c’è la Can A-B Orsato può essere designato in A come in B. Dpo aver detto Forza Vicenza mettetevi nei pa ...RETROSCENA - Registrazioni di Avanti un altro cominciate a ottobre. Pubblico separato e con mascherine, nessun contatto e qualche new entry ...