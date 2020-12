De Luca e l’attacco alle pubblicità dell’istituto Tumori di Milano dietro agli autobus di Napoli (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il format della diretta Facebook di Vincenzo De Luca si arricchisce ancora di altri elementi incredibili. Il presidente della Regione Campania, dopo aver mostrato – qualche settimana fa – la tac di un paziente Covid, oggi ha illustrato ai suoi follower anche le immagini di una pubblicità che si trovava dietro a un autobus di linea a Napoli. Il cartellone in questione sponsorizzava l’Istituto Tumori di Milano. LEGGI ANCHE > De Luca dice che le regioni abbassano le percentuali delle terapie intensive per far abbassare il numero dei ricoverati pubblicità Istituto Tumori Milano sui bus di Napoli, De Luca attacca «Non abbiamo bisogno di andare a Milano ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il format della diretta Facebook di Vincenzo Desi arricchisce ancora di altri elementi incredibili. Il presidente della Regione Campania, dopo aver mostrato – qualche settimana fa – la tac di un paziente Covid, oggi ha illustrato ai suoi follower anche le immagini di unache si trovavaa undi linea a. Il cartellone in questione sponsorizzava l’Istitutodi. LEGGI ANCHE > Dedice che le regioni abbassano le percentuali delle terapie intensive per far abbassare il numero dei ricoveratiIstitutosui bus di, Deattacca «Non abbiamo bisogno di andare a...

