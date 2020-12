De Longhi, bonus straordinario di fine anno per i suoi 10.500 dipendenti: 11 milioni di euro nelle buste paga (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In un contesto caratterizzato da sfide senza precedenti, l’azienda è profondamente grata al grande sforzo e passione dimostrati dalle nostre persone. È infatti grazie al contributo di ciascuno che abbiamo continuato a offrire prodotti capaci di incontrare le esigenze dei consumatori”. Con queste parole, l’amministratore delegato del Gruppo De Longhi, Massimo Garavaglia, ha annunciato la decisione dell’azienda di distribuire un bonus straordinario a fine anno a tutti i suoi 10.500 dipendenti e collaboratori in tutto il mondo. Si tratta di 11 milioni di euro da distribuire nelle buste paga entro la fine del mese di dicembre. Come riferisce Il Gazzettino, la decisione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) “In un contesto caratterizzato da sfide senza precedenti, l’azienda è profondamente grata al grande sforzo e passione dimostrati dalle nostre persone. È infatti grazie al contributo di ciascuno che abbiamo continuato a offrire prodotti capaci di incontrare le esigenze dei consumatori”. Con queste parole, l’amministratore delegato del Gruppo De, Massimo Garavaglia, ha annunciato la decisione dell’azienda di distribuire una tutti i10.500e collaboratori in tutto il mondo. Si tratta di 11dida distribuireentro ladel mese di dicembre. Come riferisce Il Gazzettino, la decisione è ...

