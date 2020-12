De Girolamo | il giorno dopo l’assoluzione | “Zero righe da chi mi ha infamato per anni”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilda parte del Tribunale di Benevento che chiude definitivamente la vicenda Asl, Nunzia Desi lascia andare ad alcune riflessioni. L’ex Ministro dell’Agricoltura ha postato un messaggio di riflessioni, esternando ansie e paure accumulate in sette lunghi anni. La Desi è interrogata anche sul ruolo della stampa in questa vicenda. “Ieri sera, con la testa sul cuscino, in un attimo mi son passati avanti sette lunghi anni. Sette. Non un, ma sette anni. Incredulità, lunghe chiacchierate, paura, incontri con gli avvocati, pianti ininterrotti, sofferenza. Sette anni con un sorriso sempre a metà. Ogni gioia non è mai vera gioia. Ieri un tribunale mi ha assolto, perché il fatto non sussiste, da accuse ...