Dayane Mello e la presunta bestemmia, Signorini: “la produzione sta verificando gli audio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfonso Signorini è intervenuto a Casa Chi e ha spiegato che la produzione sta effettuando le verifiche degli audio Sulla presunta bestemmia che avrebbe pronunciato la modella brasiliana Dayane Mello, e che ora rischierebbe la squalifica, la produzione del Grande Fratello Vip sta facendo le verifiche degli audio. Sul ‘caso’ è intervenuto a ‘Casa Chi’ il conduttore del GF Vip, che ha dichiarato: “So che ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che la produzione sta facendo questa verifica…”. Intanto sui social ci sono pareri contrastanti: c’è chi sostiene che la modella abbia detto “foto”, chi sostiene “forte” e chi la presunta bestemmia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alfonsoè intervenuto a Casa Chi e ha spiegato che lasta effettuando le verifiche degli audio Sullache avrebbe pronunciato la modella brasiliana, e che ora rischierebbe la squalifica, ladel Grande Fratello Vip sta facendo le verifiche degli audio. Sul ‘caso’ è intervenuto a ‘Casa Chi’ il conduttore del GF Vip, che ha dichiarato: “So che ci sono tutte le analisi degli audio a rallentatore. So che lasta facendo questa verifica…”. Intanto sui social ci sono pareri contrastanti: c’è chi sostiene che la modella abbia detto “foto”, chi sostiene “forte” e chi la. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso ...

GrandeFratello : Dayane torna a parlare di Mario Balotelli: 'In dieci anni ci siamo visti sempre...' #GFVIP - ineedtommy : RT @sbrinzii: In un mondo di Dayane Mello siate Francesco Oppini #gfvip - _ferromaria_ : RT @impasticcata: ‘mi raccomando stefy lo dico solo a te non dirlo a nessuno’ dayane mello al grande fratello vip ripresa h24 ???????? #gf… - bimbadelgfvip5 : RT @mammasonoadubai: Dayane persona lineare e coerente Mello #GFVIP - itsmc17 : RT @sbrinzii: In un mondo di Dayane Mello siate Francesco Oppini #gfvip -