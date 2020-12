Damiano Carrara Il mistero sulla presunta fidanzata | esiste? Dopo la foto tutto tace

(Di venerdì 11 dicembre 2020)a Bake Off Junior da questa sera come giudice. La tradizione del venerdì è confermata, il #Friday continua!

WeAreMaaaars : Pensavo sarebbe stata un'altra giornata piatta, poi ho visto Damiano Carrara con il nuovo cucciolo della mamma e mi si è svoltato tutto - _imaclaire : Damiano Carrara con un cucciolo di cane - oiddenac : comunque non ho ancora accettato che damiano carrara sia fidanzato - LEGALMENTEPAZA : Damiano Carrara che interagisce con bambini in junior bakeoff ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Carrara

Mediaset Play

Damiano Carrara a Bake Off Junior da questa sera come giudice. La tradizione del venerdì è confermata, il #DamianoFriday continua!COGLIATE – La notizia è arrivata direttamente dalla famiglia su Facebook ed ha scatenato grande attesa e curiosità: stasera nella nuova edizione di Junior Bake Off ci sarà il debutto di un ...