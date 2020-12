Dalma Maradona figlia di Diego | cosa c’entra con la serie Friends?

Leggi su kronic

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La primogenita dell’ex pibe de oro,, è sempre più social. Sul suo profilo Instagram le foto della sua vita da attrice, mamma edevota.Instagram Chi èE’ la primanata dal matrimonio traArmandoe la ex moglie Claudia Villafane.ha perso il padre il 25 Novembre 2020, morto a 60 anni dopo un lungo ricovero ed un intervento chirurgico alla testa. Il loro rapporto è stato costellato da liti. Leggi anche ->ArmandoJunior “Qualnon mi quadra andrò in Argentina” Come la sorella minore Gianinaha avuto alti e bassi ...