Dalle colonne del Pais Renzi minaccia Conte sulla cabina di regia per i fondi europei. "Se vuole pieni poteri come Salvini, io dico no" (Di venerdì 11 dicembre 2020) "Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". E' quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il premier non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda "è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?", l'ex premier ha risposto: "Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo".

