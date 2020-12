Dal 15 dicembre il Realme 7i disponibile in Italia: le specifiche (Di venerdì 11 dicembre 2020) É atteso dal prossimo 15 dicembre in Italia il nuovo Realme 7i, lo smartphone equipaggiato con il processore Mediatek Helio G85 con GPU Mali-G52 (almeno per quanto riguarda la versione in vendita nel nostro Paese, visto che il modello originale è spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm). Il dispositivo sarà anche dotato di una batteria da 6000mAh, con sistema di ricarica veloce USB-C a 18W (da 0 a 29% in mezz’ora). Non dovrebbero esserci altre differenze rispetto al modello cinese, su cui dunque ci basiamo per illustrarvi il resto delle specifiche tecniche che dovrebbero scandire il nostro Realme 7i. Si parte da uno schermo LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione HD+ (frequenza di refresh rate a 90Hz), forato per il contenimento della fotocamera frontale da 16MP. La fotocamera ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) É atteso dal prossimo 15inil nuovo7i, lo smartphone equipaggiato con il processore Mediatek Helio G85 con GPU Mali-G52 (almeno per quanto riguarda la versione in vendita nel nostro Paese, visto che il modello originale è spinto dal processore Snapdragon 662 di Qualcomm). Il dispositivo sarà anche dotato di una batteria da 6000mAh, con sistema di ricarica veloce USB-C a 18W (da 0 a 29% in mezz’ora). Non dovrebbero esserci altre differenze rispetto al modello cinese, su cui dunque ci basiamo per illustrarvi il resto delletecniche che dovrebbero scandire il nostro7i. Si parte da uno schermo LCD con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione HD+ (frequenza di refresh rate a 90Hz), forato per il contenimento della fotocamera frontale da 16MP. La fotocamera ...

