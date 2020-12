Da Rai contestazioni disciplinari per "Detto Fatto" e per frase sessista di telecronista rally (Di venerdì 11 dicembre 2020) Linea dura per due episodi televisivi andati in onda sulle reti del servizio pubblico: la frase pronunciata al termine del rally di Monza dell?8 dicembre dal telecronista Leonardo Leonarduzzi (“donna nanak tutta Tanak”) e il ‘tutorial’ sulla spesa sexy mandato in onda da ‘Detto Fatto’ il 24 novembre. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, l’azienda ha inviato la lettera di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Leonarduzzi. E, dopo l’apertura della procedura, è stata avviata una contestazione disciplinare anche per capostruttura, produttore esecutivo e capoprogetto di ‘Detto Fatto’. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Linea dura per due episodi televisivi andati in onda sulle reti del servizio pubblico: lapronunciata al termine deldi Monza dell?8 dicembre dalLeonardo Leonarduzzi (“donna nanak tutta Tanak”) e il ‘tutorial’ sulla spesa sexy mandato in onda da ‘’ il 24 novembre. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, l’azienda ha inviato la lettera di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Leonarduzzi. E, dopo l’apertura della procedura, è stata avviata una contestazione disciplinare anche per capostruttura, produttore esecutivo e capoprogetto di ‘’.

