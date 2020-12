“Da lei non ci salviamo” a chi sono rivolte le parole di Ilary Blasi? (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prossima a tornare in tv con la conduzione de L’Isola dei Famosi in programma a febbraio subito dopo la fine del GFVIP, Ilary Blasi si diletta sui social. La conduttrice ha infatti realizzato un format per il web Fashion or Trashion, arrivato oggi alla quarta puntata in cui commenta con ironia e sarcasmo gli outfit di alcuni vip. Compagni di squadra della moglie di Francesco Totti sono la sorella Melory, il make up artist Claudio Noto e la beauty coach Brigitte Valesh che insieme alla conduttrice commentano tutti i dettagli degli outfit scelti da personaggi più o meno noti. Nell’ultima puntata Ilary Blasi ha preso di mira una delle conduttrici più quotate e presenti dei palinsesti tv, ha ironizzato su alcuni suoi look datati e sulle luci sempre puntate: stiamo parlando niente meno che di Barbara ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prossima a tornare in tv con la conduzione de L’Isola dei Famosi in programma a febbraio subito dopo la fine del GFVIP,si diletta sui social. La conduttrice ha infatti realizzato un format per il web Fashion or Trashion, arrivato oggi alla quarta puntata in cui commenta con ironia e sarcasmo gli outfit di alcuni vip. Compagni di squadra della moglie di Francesco Tottila sorella Melory, il make up artist Claudio Noto e la beauty coach Brigitte Valesh che insieme alla conduttrice commentano tutti i dettagli degli outfit scelti da personaggi più o meno noti. Nell’ultima puntataha preso di mira una delle conduttrici più quotate e presenti dei palinsesti tv, ha ironizzato su alcuni suoi look datati e sulle luci sempre puntate: stiamo parlando niente meno che di Barbara ...

