Da gennaio 14 fiere digitali per trovare lavoro

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo mese di gennaio, CVing – azienda italiana specializzata in digital recruiting – organizzerà 14 fiere digitali per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, suddivise per ambiti verticali: IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations.Gli appuntamenti coinvolgeranno candidati con esperienza – date le numerose ricerche di lavoro dedicate ai profili medio-alti – ma anche profili junior e neolaureati, grazie alla partecipazione agli eventi di diverse realtà universitarie. L'unico evento esclusivo per i candidati alla prima esperienza si svolgerà dal 18 al 24 gennaio e sarà dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati.

Posticipata la fiera PTE 2021. Si farà a settembre a fieramilanocity

PTE 2021 PromotionTrade Exhibition, appuntamento dedicato al mondo dell’oggetto pubblicitario si terrà dal 7 all’8 settembre a fieramilanocity.

