Cyberpunk 2077 su PS4 ha prestazioni ' inaccettabili' secondo l' analisi di Digital Foundry

Le prestazioni di Cyberpunk 2077 su console PS4 sono state definite come "terribili" e "disastrose" in una nuova analisi tecnica. Digital Foundry ha scoperto che su PS4 base il tanto atteso gioco open world scende a 15 fps in alcune sequenze, mentre su PS4 Pro scende a 18 fps ma raggiunge i 30 fps "molto più spesso". La redazione britannica conferma che la versione per PS4 "per lo più" gira a 720p, mentre la versione PS4 Pro gira "intorno ai 1080p per la maggior parte del tempo".

