Cyberpunk 2077 avrebbe già coperto tutte le spese di produzione e marketing (Di venerdì 11 dicembre 2020) Appena uscito, Cyberpunk 2077 avrebbe già raggiunto il punto di pareggio con le spese di produzione e marketing, grazie al boom record di preordini e agli acquisti dell'ultimo minuto dovuti all'hype dei ritardatari. Parliamo di "record di preordini" non a caso, dati gli 8 milioni di copie vendute in preorder su varie piattaforme, il 75% delle quali in versione digitale. La stessa CDPR ha tenuto a comunicare il fatto che già con le vendite digitali sono andati in pari. Quindi questo senza calcolare quella comunque sostanziosa fetta del 25% di acquisti su supporto fisico. Ricordiamo che i ricavi sul titolo differiscono da piattaforma a piattaforma, e che l'unica versione da cui ricavano il 100% dei proventi è quella digitale acquistata su GOG.com. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Appena uscito,già raggiunto il punto di pareggio con ledi, grazie al boom record di preordini e agli acquisti dell'ultimo minuto dovuti all'hype dei ritardatari. Parliamo di "record di preordini" non a caso, dati gli 8 milioni di copie vendute in preorder su varie piattaforme, il 75% delle quali in versione digitale. La stessa CDPR ha tenuto a comunicare il fatto che già con le vendite digitali sono andati in pari. Quindi questo senza calcolare quella comunque sostanziosa fetta del 25% di acquisti su supporto fisico. Ricordiamo che i ricavi sul titolo differiscono da piattaforma a piattaforma, e che l'unica versione da cui ricavano il 100% dei proventi è quella digitale acquistata su GOG.com. Leggi altro...

albertoslife : Comprerei Cyberpunk 2077 solo per l'estetica, non me ne frega niente della trama - Dansai75 : RT @WorldRetrogames: Pronti per il day-one di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni? Cyberpunk 2077 è qui e oggi giocheremo assieme l… - Dansai75 : RT @WorldRetrogames: #youtube Non so se vi siete accorti che è uscito Cyberpunk 2077 (Stadia) -