Cristiano Malgioglio piange per la mamma: "Per me non è Natale" (Di venerdì 11 dicembre 2020) La morte di mamma Carlo è per Cristiano Malgioglio un dolore ancora troppo forte anche solo da raccontare. Il loro ero un rapporto "troppo stretto", tanto da riuscire quasi a sentire il dolore dell'altro anche a distanza. Malgioglio svela che, dopo la morte di sua madre, ha vissuto un periodo molto buio. "Lei era il mio pilastro, la mia vita. Avevamo un legame troppo forte: lei intuiva delle cose anche nei miei silenzi" ha sottolineato il paroliere. Silvia Toffanin ha cercato di consolare il suo ospite, che si è lasciato però andare ad altre tristi confessioni, come quelle sulla morte di sua sorella Francesca, altro grande dolore della sua vita. Un passato di certo non facile quello narrato in studio da Malgioglio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

