Cristian De Sica sta male? Grande paura per l’attore dopo l’ultimo film (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Christian De Sica ha fatto una importante rivelazione che riguarda un momento difficile che ha passato recentemente. Scopriamone di più. Brutta vicenda capitata all’attore Christian De Sica, dopo aver girato il film Vacanze su Marte insieme all’amico e collega Massimo Boldi. De Sica è un Grande protagonista del panorama cinematografico italiano, che è riuscito con Leggi su youmovies (Di venerdì 11 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Christian Deha fatto una importante rivelazione che riguarda un momento difficile che ha passato recentemente. Scopriamone di più. Brutta vicenda capitata alChristian Deaver girato ilVacanze su Marte insieme all’amico e collega Massimo Boldi. Deè unprotagonista del panorama cinematografico italiano, che è riuscito con

redspecial911 : La prima traccia di un #assegnobancario ci fu alla corte di #lorenzoilmagnifico quando Cristian De Sica e Massimo B… - Jack_Dexter : @MichelaMgl ah ma per quello basta un Cristian De Sica in forma - plowiue : che poi in quella serata crocc enock e fra stavano “per i fatti loro in passerella” mentre STI DUE, CIOÈ IO LI ADOR… - infoitcultura : Lutto per Cristian De Sica: il messaggio straziante dell’attore - donatellabrusch : RT @mmolena69: Ma sta bene Cristian de Sica ? #domenicain -