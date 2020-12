Crisi del trasporto aereo, Zaccheo: “Covid-19 impone di ripensare modo di viaggiare” (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da Covid-19 impone di ripensare il nostro stesso modo di viaggiare. Sarà fondamentale la security sanitaria, di cui i corridoi che garantiscono voli Covid Free sono già un esempio”. È quanto ha affermato il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, nel suo intervento alWorkshop organizzato oggi da Sipotra. “Per sostenere il sistema del trasporto aereo, l’Autorità – ha annunciato Zaccheo – sta pensando, così come per gli altri settori dei trasporti, a possibili rimodulazioni tariffarie che tengano conto del minor fatturato prodotto durante la Crisi determinata dalla pandemia. L’esperienza drammatica del coronavirus – ha aggiunto – dovrà essere colta come opportunità per investire maggiormente in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – “La pandemia da Covid-19diil nostro stessodi viaggiare. Sarà fondamentale la security sanitaria, di cui i corridoi che garantiscono voli Covid Free sono già un esempio”. È quanto ha affermato il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola, nel suo intervento alWorkshop organizzato oggi da Sipotra. “Per sostenere il sistema del, l’Autorità – ha annunciato– sta pensando, così come per gli altri settori dei trasporti, a possibili rimodulazioni tariffarie che tengano conto del minor fatturato prodotto durante ladeterminata dalla pandemia. L’esperienza drammatica del coronavirus – ha aggiunto – dovrà essere colta come opportunità per investire maggiormente in ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Dicembre: Renzi accusa Conte di ciò che faceva lui. La farsa minacce senza c… - Ettore_Rosato : La crisi corre con le gambe di Conte, non quelle di Italia Viva. Abbiamo stoppato un’operazione molto pericolosa pe… - fattoquotidiano : Lite Boschi-Gruber in diretta: “A noi interessa come sono spesi soldi del Recovery”. “Avete minacciato crisi govern… - giorgiopantaleo : @ilriformista @matteorenzi @ItaliaViva @pguzzanti In questo momento una crisi al buio sarebbe da irresponsabili e… - LelladaTO : @luigidiplacido @borghi_claudio PUBBLICO LUDIBRIO? Se hanno votato con coscienza,onestà e cognizione di causa,DEBBO… -