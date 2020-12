Covid | vaccinata a Londra la prima italiana | è un’infermiera modenese

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Elena Baraldi, infermiera di 30 anni che vive a, è laad esserecontro il. Credits: Il Resto del CarlinoLaad aver ricevuto il vaccino anti-di Pfizer-BioNtech si chiama Elena Baraldi: ètrentenne originaria di Modena, che lavora apresso il Croydon University Hospital. La dose le è stata somministrata mercoledì, dopo che il Regno Unito ha dato il via alla campagna di vaccinazione. Essendo, la giovane rientra tra le categorie prioritarie della popolazione a cui devono essere somministrate le prime dosi del siero contro il coronavirus, che sono il personale sanitario e le persone anziane più ...

MediasetTgcom24 : Gb, a Londra vaccinata contro il Covid la prima italiana: è un'infermiera modenese #covid - GassmanGassmann : L’immagine della signora inglese ,prima vaccinata contro il covid, mi ha emozionato. Facciamo i bravi e ce la farem… - Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - FNInfermieri : RT @MediasetTgcom24: Gb, a Londra vaccinata contro il Covid la prima italiana: è un'infermiera modenese #covid - socialmiliac : Gb, a Londra vaccinata contro il Covid la prima italiana: è un'infermiera modenese, la 30enne Elena Baraldi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinata

Qualche tempo fa un’amica iraniana mi ha detto che la maggioranza dei suoi connazionali è molto meno preoccupata della sorte di Nasrin Sotoudeh, l’avvocata che in Occidente ...Allarme in Australia: le autorità sanitarie locali, come riporta l”Adnkronos’, hanno deciso di interrompere la sperimentazione del vaccino contro il ...