Covid, Sasso (Lega): “Se le scuole sono sicure Azzolina pubblichi i dati sui contagi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovo appello di Rossano Sasso, deputato della Lega, alla ministra Azzolina in merito alla pubblicazione dei dati dei contagi Covid nelle scuole. “Ministro Azzolina, pubblichi i dati sui contagi nelle scuole senza perdere ulteriore tempo“, scrive Sasso che prosegue: “Se le scuole sono sicure, non ha nulla da temere nella loro pubblicazione. Se non li pubblica, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nuovo appello di Rossano, deputato della, alla ministrain merito alla pubblicazione deidei contaginelle. “Ministrosui contagi nellesenza perdere ulteriore tempo“, scriveche prosegue: “Se le, non ha nulla da temere nella loro pubblicazione. Se non li pubblica, L'articolo .

Dopo la provincia dell'Aquila si prosegue con la provincia di Teramo, i comuni che oggi hanno effettuato lo screening sono Montefino con 73 tamponi e nessun ...

La Serie D riparte dalla 7^ giornata, la 9^ per i gironi A e C

Riprende il Campionato Serie D grazie al nuovo regolamento del COVID-19 e all’accordo tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federlab per tamponi e test.

