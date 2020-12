Covid, ritardo nel vaccino Sanofi/GSK: pronto solo a fine 2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sanofi e GSK hanno annunciato un ritardo nel loro programma per sviluppare un vaccino per la Covid-19, a causa delle mancanza di effetti soddisfacenti negli anziani. “I risultati provvisori delle fasi 1/2 hanno mostrato una risposta immunitaria paragonabile a quella dei pazienti che si sono ripresi dalla Covid-19 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni, ma una bassa risposta immunitaria negli anziani probabilmente a causa di una concentrazione insufficiente dell’antigene”, hanno scritto le società in un comunicato congiunto. “Abbiamo molto a cuore la salute pubblica, motivo per cui siamo delusi dal ritardo annunciato oggi, ma tutte le nostre decisioni sono e saranno sempre guidate dalla scienza e dai dati – ha affermato Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –e GSK hanno annunciato unnel loro programma per sviluppare unper la-19, a causa delle mancanza di effetti soddisfacenti negli anziani. “I risultati provvisori delle fasi 1/2 hanno mostrato una risposta immunitaria paragonabile a quella dei pazienti che si sono ripresi dalla-19 negli adulti di età compresa tra 18 e 49 anni, ma una bassa risposta immunitaria negli anziani probabilmente a causa di una concentrazione insufficiente dell’antigene”, hanno scritto le società in un comunicato congiunto. “Abbiamo molto a cuore la salute pubblica, motivo per cui siamo delusi dalannunciato oggi, ma tutte le nostre decisioni sono e saranno sempre guidate dalla scienza e dai dati – ha affermato Thomas Triomphe, vicepresidente esecutivo di ...

