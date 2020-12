Covid, quali regioni potrebbero passare presto in zona gialla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Nunziati È attesa per oggi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio di due regioni in zona gialla: si tratta di Lombardia e Piemonte, che per prime sono state dichiarate zona rossa a inizio novembre e che finalmente vedono un allentamento delle misure in seguito a un miglioramento degli indicatori di criticità. Ufficialmente il passaggio in zona gialla da parte della Lombardia avverrà domenica 13 dicembre, mentre non è ancora chiaro quando lo farà il Piemonte. Si presume, comunque, che il passaggio avverrà a breve. quali sono le regioni che potrebbero passare in zona gialla Mentre ci sono alcune regioni in cui la ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Nunziati È attesa per oggi l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio di duein: si tratta di Lombardia e Piemonte, che per prime sono state dichiaraterossa a inizio novembre e che finalmente vedono un allentamento delle misure in seguito a un miglioramento degli indicatori di criticità. Ufficialmente il passaggio inda parte della Lombardia avverrà domenica 13 dicembre, mentre non è ancora chiaro quando lo farà il Piemonte. Si presume, comunque, che il passaggio avverrà a breve.sono lecheinMentre ci sono alcunein cui la ...

infoitinterno : Covid, quali regioni potrebbero passare presto in zona gialla - Annarella2020 : @Pietro_Otto @PastoreFrance Certamente, e questi saranno ben più dannosi di vaccini (di tipo 'vecchio') quali, ad e… - AntonioConenna1 : Covid, quali regioni potrebbero passare presto in zona gialla - ProfOculista : Covid. Quali #farmaci usare in ospedale e quali per le cure a casa? Ecco le linee guida di #Aifa @QSanit - Infermiere_line : Covid. Quali #farmaci usare in ospedale e quali per le cure a casa? Ecco le linee guida di #Aifa @QSanit -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quali Covid. Quali farmaci usare in ospedale e quali per le cure a casa? Ecco le linee guida di Aifa Quotidiano Sanità Nuova ricerca per Fondazione Telethon, sostegno da CNH Industrial

Gli effetti dell’attuale pandemia di Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti e continuano a ripercuotersi sulla salute di milioni di persone, ...

Calcio dilettanti in attesa nessuna news sulla ripresa L’ipotesi del girone unico

LUCCA Tutti erano in attesa del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 4 dicembre. Così si erano lasciate le società di calcio quando hanno interrotto l’attività agonistica a causa del Covi ...

Gli effetti dell’attuale pandemia di Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti e continuano a ripercuotersi sulla salute di milioni di persone, ...LUCCA Tutti erano in attesa del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 4 dicembre. Così si erano lasciate le società di calcio quando hanno interrotto l’attività agonistica a causa del Covi ...