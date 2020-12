Covid | più o meno stabili sia i nuovi contagi 18 727 | che i decessi 761 Sempre di più i guariti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A fronte degli ultimi 190.416 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 171.586), nelle ultime 24 ore sono 18.727 (ieri invece 16.999), ipositivi (non ‘malati’) e, come spiega il bollettino quotidiano illustrato dal ministero della Salute, si evidenzia che i positivi sono complessivamente in calo: 690.323. Il Veneto la regione più colpita, ma la Lombardia torna a ‘fare i numeri’ E’ ancora il Veneto la Regione maggiormente colpita dai(3.883), seguito dalla Lombardia (2.938) che sta tornando a veder crescere icasi. Quindi, la Puglia (1.813), il Piemonte (1.553), la Campania (1.340), il Lazio (1.230), e l’Emilia Romagna (1.211). In rapporto al calo dei, è invece ancora alto il numero delle vittime (761 da ieri), che porta così il ...