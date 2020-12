Covid, ordinanza Campania: controlli rigorosi in stazioni e aeroporto (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta IPA Per evitare quanto più possibile il contagio da coronavirus e limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, è stata approvata un'ordinanza di Vincenzo De Luca che stabilisce,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta IPA Per evitare quanto più possibile il contagio da coronavirus e limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, è stata approvata un'di Vincenzo De Luca che stabilisce,...

cesaregiorgian1 : Covid, dal 14 dicembre registrazione e tampone per arrivi in Sicilia: Musumeci firma ordinanza - radioalfa : Covid, Campania verso zona gialla dal 20 dicembre. Dal 12 dicembre in vigore nuova ordinanza su spostamenti… - infoitinterno : COVID-19, MISURE PER LIMITARE LA MOBILITÀ: ECCO L'ORDINANZA - Primo Piano - infoitinterno : COVID-19, MISURE PER LIMITARE LA MOBILITÀ: ECCO L'ORDINANZA - Primo Piano - SiciliaReporter : Sicilia, Covid: nuova ordinanza, ecco cosa cambia da lunedì 14 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza Covid:ordinanza di Musumeci, cosa cambia per feste natalizie Agenzia ANSA Coronavirus, 2602 positivi nel Trapanese. Più di 600 casi a Marsala. Tampone per chi arriva da altre Regioni

18,00 - Ecco i dati aggiornati di oggi, mercoledì 9 Dicembnre 2020, per quanto riguarda i casi di coronavirus in provincia di Trapani. Spicca il dato di Marsala, che supera quota 600. E, in proporzion ...

Coronavirus e processo tributario: la decisione della Cassazione

La valutazione discrezionale di non celebrare la pubblica udienza (anche se richiesta dalla parte processuale), in luogo della trattazione camerale “cartolarizzata” (Cass. n. 26480/2020).

18,00 - Ecco i dati aggiornati di oggi, mercoledì 9 Dicembnre 2020, per quanto riguarda i casi di coronavirus in provincia di Trapani. Spicca il dato di Marsala, che supera quota 600. E, in proporzion ...La valutazione discrezionale di non celebrare la pubblica udienza (anche se richiesta dalla parte processuale), in luogo della trattazione camerale “cartolarizzata” (Cass. n. 26480/2020).