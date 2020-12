Covid, nuove restrizioni per chi arriverà in Sicilia per il Natale: ecco l’ordinanza firmata da Musumeci (Di venerdì 11 dicembre 2020) nuove restrizioni per chi decide di tornare in Sicilia per le vacanze di Natale. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza dopo essersi confrontato con il Comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell’Anci Sicilia. Le misure saranno in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio. Il timore – specialmente per le Regioni del Sud – è che gli spostamenti dovuti alle vacanze diventino l’innesco di una terza ondata che manderebbe in grave affanno gli ospedali e il sistema sanitario già fortemente provato. ecco le nuove regole – Per andare in Sicilia, chiunque dovrà registrarsi sulla piattaforma www.Siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell’esito negativo di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)per chi decide di tornare inper le vacanze di. Il presidente della Regione Nelloha firmato una nuova ordinanza dopo essersi confrontato con il Comitato tecnico scientifico, i medici di base e il presidente dell’Anci. Le misure saranno in vigore da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio. Il timore – specialmente per le Regioni del Sud – è che gli spostamenti dovuti alle vacanze diventino l’innesco di una terza ondata che manderebbe in grave affanno gli ospedali e il sistema sanitario già fortemente provato.leregole – Per andare in, chiunque dovrà registrarsi sulla piattaforma www.coronavirus.it ed essere in possesso dell’esito negativo di un ...

Agenzia_Ansa : #Covid Baviera dichiara stato di calamità, nuove restrizioni 'Dobbiamo fare di più'. Lockdown ancora più severo… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emer… - cecibondioli : RT @Agenzia_Dire: Tante idee concrete per resistere al #coronavirus al convegno di @GruppoHera dal titolo “Ritorno al futuro: le nuove fron… - CittadinoOnline : I geni come chiave per le nuove cure per il Covid-19 - - Ladygalga1 : RT @byoblu: Sono state rinnovate le sanzioni alla Russia. Nonostante l'emergenza Covid, nonostante le trattative infinite sul Recovery Fund… -