Covid | nelle ultime 24 ore 18 727 nuovi casi e 761 morti

(Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – I nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 18.727, le vittime 761. Secondo i dati del ministero della Salute i tamponi effettuati sono stati 190.416, quasi 20 mila in più in rispetto a ieri. Il tasso di positività è stabile al 9,8% (ieri era al 9,9%). Sono infine 3.265 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 26 in meno rispetto a ieri, mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a ieri.