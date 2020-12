Covid, Musumeci: “In Sicilia solo con esito tampone negativo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la certezza che chi arriva da fuori, per la propria salute e per quella dei propri cari, non sia positivo”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervistato dal sito del quotidiano ‘La Gazzetta del Sud’, tornando sulla sua ordinanza che entrerà in vigore lunedì e che prevede il tampone per tutti coloro che “faranno ingresso” nel territorio della regione “per ragioni connesse al periodo delle festività”. L’ordinanza “serve per capire se chi arriva da fuori ha già fatto il tampone – spiega Musumeci – o se non lo ha fatto e dovrà procedere attraverso i drive-in della Regione”. Il governatore poi aggiunge: “Chi arriva deve portare con sè l’esito del tampone che certifichi la sua negatività al virus, altrimenti commette un reato”. MUSUMECI: “NATALE SÌ MA ‘RISTRETTO’, TASSO CONTAGIO ANCORA ALTO“ Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Dobbiamo avere la certezza che chi arriva da fuori, per la propria salute e per quella dei propri cari, non sia positivo”. Ad affermarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervistato dal sito del quotidiano ‘La Gazzetta del Sud’, tornando sulla sua ordinanza che entrerà in vigore lunedì e che prevede il tampone per tutti coloro che “faranno ingresso” nel territorio della regione “per ragioni connesse al periodo delle festività”. L’ordinanza “serve per capire se chi arriva da fuori ha già fatto il tampone – spiega Musumeci – o se non lo ha fatto e dovrà procedere attraverso i drive-in della Regione”. Il governatore poi aggiunge: “Chi arriva deve portare con sè l’esito del tampone che certifichi la sua negatività al virus, altrimenti commette un reato”. MUSUMECI: “NATALE SÌ MA ‘RISTRETTO’, TASSO CONTAGIO ANCORA ALTO“

